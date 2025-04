Prosegue la ricerca del nuovo direttore sportivo del Milan. Furlani e Tare si sono incontrati negli scorsi giorni, ma l'ex Lazio non è l'unico candidato. In queste ore guadagna posizioni la figura di Tony D'Amico, attualmente all'Atalanta e con cui i contatti non sono mai stati interrotti

L'INCONTRO TRA TARE E FURLANI