"Prestiti al Mondiale per club, ci stiamo lavorando…"

Prima del Mondiale per Club (in programma da 14 giugno al 13 luglio) dunque non si conoscerà il nome dell’allenatore della Juventus per la stagione 2025/26. Ma se Tudor è sicuro di essere in panchina durante la nuova competizione introdotta dalla Fifa, così non si può dire per i giocatori della rosa bianconera in prestito. La stagione ufficialmente termina il 30 giugno, data in cui scadono tutti i prestiti annuali (la Juve invece non ha giocatori in scadenza nel 2025). "Stiamo parlando con i club di appartenenza e contiamo molto sulla volontà dei calciatori – ha spiegato Giuntoli -. Sono decisioni che verranno prese alla fine del campionato. Ma stiamo parlando, speriamo di trovare la soluzione giusta".