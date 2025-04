Van Dijk: "Liverpool è il posto giusto per me"

Queste le prima parole di Van Dijk dopo l'annuncio del rinnovo: "È una giornata emozionante, non solo per me ma anche per la mia famiglia. Sono molto felice e molto orgoglioso. Liverpool è il posto giusto per me, per trascorrere i miei anni migliori, avere successo con il club come abbiamo fatto nel corso degli anni e, speriamo, anche per il futuro. Amo la città, amo il club, amo i tifosi. Amo i miei compagni di squadra. Amo tutto ciò. Anche i miei figli non conoscono nient'altro che il Liverpool, specialmente i miei due più piccoli. Amo davvero com'è il club in generale, ciò che rappresenta e questi principi e valori sono davvero importanti anche per me e per la mia famiglia".