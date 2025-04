Sul modo in cui gestisce lo spogliatoio l'allenatore ha spiegato: "Il pugno duro non è nelle mie corde, perchè nessuno lo ha mai usato con me. Non sono capace di fare schioccare la frusta, quindi per quello va chiamato un altro allenatore". E sulle difficoltà incontrate durante la stagione ha aggiunto: "Quest'anno abbiamo perso due elementi chiave in difesa, ed è stato difficile sostituirli. Abbiamo modificato il gioco per includere giocatori con caratteristiche diverse , ma abbiamo fatto fatica a trovare un equilibrio ".

Dopo l' eliminazione dalla Champions League del Real Madrid, il futuro di Carlo Ancelotti è tornato al centro del dibattito: alcune voci parlano di un possibile addio a fine stagione, con all' orizzonte la panchina della Nazionale brasiliana . L'allenatore italiano alla vigilia della partita di Liga contro il Getafe ha chiarito la sua volontà per il futuro: "Io adoro questa panchina, spero di restarci più a lungo possibile e, se un giorno dovesse finire, sarò grato e mi toglierò il cappello di fronte a questo club ".

Il finale di stagione

Nonostante le voci sul suo futuro, Ancelotti deve pensare al finale di stagione. In campionato è secondo in classifica a 7 punti dal Barcelona capolista che ha una partita in più. Vincendo con il Getafe i Blancos ridurrebbero lo svantaggio dalla vetta a -4. Oltre al campionato l'allenatore italiano deve preparare la finale di Copa del Rey in programma il prossimo 26 aprile contro il Barcelona allo stadio Stadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia.

La stagione del Real Madrid non finirà con l'ultima partita di Liga contro la Real Sociedad in programma a fine maggio. La squadra allenata da Ancelotti in estate sarà impegnata nel Mondiale per Club che verrà disputato dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. I blancos si trovano nel gruppo H insieme all'Al Hilal, al Salisurgo e al Pachuca, una squadra messicana.