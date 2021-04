Dopo il passaggio in semifinale di Champions League ai danni del Bayern Monaco, il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Neymar: "Penso che l’anno prossimo sarà al Psg e che ci resterà ancora a lungo. Lui e Mbappé non hanno motivo per andarsene". E sulla Champions: "Abbiamo tutto per vincerla"

"Penso che l’anno prossimo Neymar sarà al Psg e che ci resterà per molto tempo, ancora a lungo". Parola del presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, che ai microfoni di Sky Sport torna a blindare Neymar dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League ai danni del Bayern Monaco. In Francia dal 2017, Neymar ha un contratto in scadenza a giugno del 2022 e a più riprese (per ultimo da L'Equipe) il suo nome è stato associato a un possibile ritorno al Barcellona. In stagione, complici anche alcuni infortuni, ha giocato 22 partite tra campionato e coppe, segnando 13 reti e servendo 8 assist vincenti. "Lui e Mbappé non hanno motivo per andarsene"​ ha aggiunto Al-Khelaifi.