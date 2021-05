Neymar rinnova con il Psg, contratto fino al 2025

Rinnovo di contratto per Neymar con il Paris Saint-Germain: il club ha annunciato la firma del prolungamento con l'attaccante brasiliano per tre anni, fino a giugno 2025. "Arrivato nel 2017 - si legge nel comunicato - l'attaccante della nazionale brasiliana (103 presenze, 64 gol) si è ritagliato un posto tra le leggende del club. Nel corso delle sue 112 partite parigine, il numero 10 ha segnato 85 gol con 51 assist, entrando nella Top 10 dei più grandi marcatori della storia del Psg. Con la maglia rossoblu - prosegue la nota del club - Neymar Jr ha vinto 9 trofei: 3 campionati francesi (2018, 2019, 2020), 2 coppe francesi (2018, 2020), 2 coppe di lega (2018, 2020) e 2 trofei francesi (2018, 2020). Si è anche distinto come un giocatore importante nel viaggio che ha visto il Paris Saint-Germain raggiungere la sua prima finale di Champions League nel 2020, quando il club ha celebrato il suo 50 ° anniversario".

"Un onore far parte della storia del Psg"

Arrivate anche le prime parole del brasiliano dopo la firma del rinnovo. "È un grande piacere prolungare l'avventura al Paris Saint-Germain - ha detto - . Sono molto felice a Parigi. È un vero orgoglio far parte di questo gruppo, lavorare con questi giocatori, questo grande allenatore e far parte della storia di questo club. Queste sono le cose che mi fanno credere ancora di più in questo grande progetto. Qui sono cresciuto come persona, come essere umano e anche come giocatore. Quindi sono molto felice di prolungare e spero di vincere ancora più trofei".

Grande soddisfazione anche da parte del presidente Nasser Al-Khelaïfi. "Il centro di gravità del nostro ambizioso piano per far crescere il Psg - ha spiegato - risiede nel cuore, nel talento e nel coinvolgimento totale dei nostri giocatori. Sono orgoglioso di vedere Neymar Jr riaffermare oggi il suo impegno a lungo termine, fino al 2025, per la famiglia Paris Saint-Germain, di cui continuerà a deliziare i fan. Siamo molto felici di vederlo continuare far parte del nostro progetto".