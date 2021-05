Il Napoli si ferma a un passo dal traguardo, pareggia 1-1 al Maradona contro il Verona e non riesce a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Ma è già tempo di guardare avanti, a cominciare dall'allenatore che si siederà l'anno prossimo sulla panchina azzurra e che non sarà Gennaro Gattuso. A confermarlo in maniera ufficiale è stato nella serata di domenica il presidente Aurelio De Laurentiis, che attraverso il proprio profilo Twitter ha ringraziato e salutato l'allenatore: "Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie a i tuoi figli. Aurelio De Laurentiis".