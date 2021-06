Milan-Calhanoglu, ripresi contatti per il rinnovo

Potrebbe tornare percorribile la strada che conduce al rinnovo del trequartista turco, in scadenza a fine giugno: nuovi contatti tra le parti, con la società rossonera che ha chiesto una risposta in tempi brevi al suo numero 10

Tra il Milan e Hakan Calhanoglu non è ancora calato il sipario. Un po' a sorpresa, infatti, sono ripartiti i contatti tra il club rossonero e il trequartista turco, in scadenza di contratto a fine giugno. Colloqui proficui tra le parti, con il Milan che sta lavorando per cercare di convincere Calhanoglu ad accettare il prolungamento di contratto: i rossoneri non hanno intenzione di ritoccare l’offerta già presentata – intorno ai 4.5 milioni di euro a stagione – e hanno chiesto al numero 10 una risposta in tempi brevi. In caso di nuovo rifiuto, allora vireranno su altri obiettivi.