Monza in pressing sul Chelsea per Casadei

La seconda parte di stagione potrebbe essere in Italia per Cesare Casadei. Il 21enne talento del Chelsea cerca maggiore spazio e avrebbe chiesto, al club londinese, di rientrare in serie A per giocare di più. Sulle sue tracce diversi club italiani con il Monza che nelle ultime ore avrebbe accentuato il pressing per intavolare una trattative in prestito. Nei prossimi giorni si attende una risposta dal Chelsea che deve considerare gli slot sul mercato a disposizione in una rosa particolarmente affollata. Casadei, che già lo scorso anno è stato allenato da Maresca al Leicester con cui ha vinto la Championship, in questa stagione ha giocato 4 volte in Conference League senza mai esordire in Premier League