La squadra allenata da Zanetti ha come obiettivo il trequartista italiano, in scadenza a dicembre con Al-Hilal. Primi contatti per l'ex Parma e Juve che sogna un clamoroso rientro nel giro della Nazionale

Il Venezia ha messo nel mirino Sebastian Giovinco e lavora per riportare l’ex Parma e Juventus in Italia, con cui ci sono stati i primi contatti. Il trequartista classe 1987 si potrebbe liberare a parametro zero dall’Al-Hilal, club saudita con cui ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2021. Dopo le esperienza all’estero ai Toronto FC e in Arabia Saudita, dove si è trasferito a gennaio 2019, Giovinco può dunque fare ritorno in Italia, in Serie A. Occasione sicuramente allettante per il ragazzo (che è abbastanza tentato), che sogna anche un clamoroso rientro nel giro della Nazionale azzurra.