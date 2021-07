Sarà Inter-Genoa a dare il via al campionato dei nerazzurri di Simone Inzaghi, chiamati a difendere lo scudetto conquistato nella passata stagione con Antonio Conte in panchina. La compilazione dei calendari della nuova stagione è stata anche l'occasione per parlare di mercato, con l'amministratore delegato Beppe Marotta che ha rassicurato i propri tifosi dopo la partenza di Hakimi in direzione Paris Saint-Germain: "Partiamo con un organico che sarà riconfermato al 90% e lo completeremo nel migliore dei modi anche per la partenza di Hakimi. Quest'anno per le società sarà complicato fare operazioni onerose. Chi sarà l'erede di Hakimi? In questo momento è azzardato fare previsioni". Marotta si è soffermato poi su altre due trattative molto calde in questi giorni, quella che potrebbe riportare Nainggolan a Cagliari e quella che ha portato Joao Mario al Benfica, scatenando le ire dello Sporting Lisbona: "Nandez contropartita per Nainggolan? Non entro nella situazione. È un buon giocatore ma la rosa è abbastanza a posto, vedremo gli sviluppi. Caso Joao Mario? Respingiamo al mittente queste presunte accuse dello Sporting Lisbona".