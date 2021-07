Il Milan prepara una nuova offerta per Dalot

Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Giroud, Ballo-Touré e Brahim Diaz, il Milan non si ferma e adesso è al lavoro per regalare a Stefano Pioli un altro esterno destro. Anche in questo caso si tratta di una riconferma, quella di Diogo Dalot . Il portoghese classe 1999 ha già vissuto l'ultima stagione in prestito al club rossonero, che ora sta lavorando per prenderlo nuovamente dal Manchester United. Tra i due club c'è stato un nuovo contatto, ora il Milan sta preparando una nuova offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Manchester United vuole almeno 4/5 milioni per il trasferimento a titolo temporaneo, mentre la prima offerta dei rossoneri era molto più bassa. Da vedere se il Milan si avvicinerà alla cifra fissata dagli inglesi per il prestito.

Diogo Dalot e la sua voglia di rossonero

L'esterno portoghese, nel frattempo, attende l'evoluzione della trattativa e ha dato priorità assoluta al Milan. Dalot vuole fortemente proseguire la sua avventura in Italia e spera quindi in un accordo tra i rossoneri e il Manchester United. Nella scorsa stagione, il classe 1999 è stata la prima alternativa in difesa sugli esterni. Per lui 33 presenze in totale: 21 in campionato, 2 in Coppa Italia e 10 in Europa League. L'esterno ha segnato anche due gol, uno in Serie A con il Verona e uno in Europa League contro lo Sparta Praga. Dalot è reduce dagli Europei giocati con la maglia del Portogallo e conclusi con la sconfitta agli ottavi di finale contro il Belgio.