Il mosaico va completato. L'Inter che sta lavorando ad Appiano, ritrovando di settimana in settimana tutti i nazionali, deve aggiungere tasselli prima dell’inizio della stagione. Se in mezzo al campo, forse, c’è qualche esubero, è sugli esterni che la società sta lavorando per dare ad Inzaghi la migliore Inter possibile al netto della partenza di Hakimi. A sinistra, in attesa di testare le condizioni di Perisic, che sta lavorando alla pinetina solo da qualche giorno, un mancino naturale come

Federico Dimarco sta facendo bene dimostrando che la grande stagione a Verona potrebbe avere un seguito anche con la maglia nerazzurra, anche perché nel frattempo sono cresciute consapevolezza ed autostima.



A destra, invece, le cose sono un po' diverse. Darmian è il jolly di sicuro affidamento che sa fare un po’ tutto, nell’ultimo campionato, anche in alternativa ad Hakimi, è stato bravo a sfruttare tutte le occasioni che gli sono state messe a disposizione ma da solo non basta in una stagione lunga e piena di inpegni. Due i nomi: Nandez del Cagliari che ha fatto bene nell'ultimo campionato ma che sarebbe un po' adattato al ruolo pur essendo duttile e in grado di ricoprire più posizioni e lo spagnolo dell’Arsenal Hector Bellerin sul quale c’è stata un'apertura dei Gunners in queste ore all'idea di prestito con diritto. Il giocatore potrebbe essere l'ideale in quella zona del campo e ad Inzaghi piace, come piacerebbe molto Lazzari ma quello rimane un sogno proibito.



Insomma, i lavori sono in corso, le idee sono chiare ma i pezzi del mosaico devono incastrarsi per bene e soprattutto devono tornare i conti. L'allenatore lo sa e lavora con la certezza che lunedì torneranno Bastoni, Barella e Lautaro ma con la speranza che nel corso della settimana se ne aggiunga un quarto anzi, come ruolo, un quinto.