Non si placa l'entusiasmo a Parigi per l'arrivo di Lionel Messi al Psg. Dopo la conferenza stampa di presentazione ufficiale, è partita la caccia alla maglia del campione argentino. Tantissimi i tifosi all'esterno del Parco dei Prinicipi, dove lo store del club è stato letteralmente preso d'assalto. File lunghissime per accaparrarsi la divisa ufficiale della Pulga, che ha scelto di indossare il numero 30, lo stesso che aveva al suo esordio con il Barcellona nel 2004

MESSI SI PRESENTA: "SONO FELICE, VOGLIO VINCERE"