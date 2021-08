Messi-Psg, la presentazione LIVE

Al Khelaifi: "Giorno storico per il PSG e per il calcio"

Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi è il primo a prendere la parola: "Buongiorno a tutti, parlerò in inglese oggi perché ci sono molti giornalisti da tutto il mondo e anche per Leo sarà più semplice (rispetto al francese, ndR). Sono molto orgoglioso di presentare oggi Leo come giocatore del PSG. Giorno incredibile e storico per questo club e per tutto il mondo del calcio. Momento fantastico, tutti conoscono Leo: l'unico ad aver vinto per 6 volte il Pallone d'Oro, un giocatore che dà magia al calcio".