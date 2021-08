Una clausola rescissoria separa Andrea Belotti dal rinnovo con il Torino. È questo il nodo su cui le parti stanno lavorando per prolungare il contratto del capitano granata, in scadenza il 30 giugno 2022. Se da una parte c'è l'accordo sull'ingaggio su una base da 3,3 milioni all'anno (superiore rispetto a quello percepito attualmente dal Gallo), dall'altra le posizioni sono diverse per quanto riguarda la clausola rescissoria. Belotti, infatti, vorrebbe una clausola più bassa rispetto a quella da 100 milioni di euro che gli impedì di liberarsi dal Torino qualche stagione fa. L'attaccante spinge per una cifra che si aggiri tra i 20 e i 25 milioni di euro; il presidente granata, Urbano Cairo, invece, vorrebbe inserire una clausola intorno ai 40 milioni.