Dal Boca al Brescia, la carriera di Palacio

Dopo gli inizi in patria con Huracan, Banfield e Boca Juniors, Palacio è arrivato in Italia nel 2009, al Genoa. Tre anni trascorsi in rossoblù prima del trasferimento all'Inter, club nel quale il classe '82 è rimasto per cinque stagioni collezionando in totale 140 presenze e mettendo a segno 39 gol in tutte le competizioni. Nel 2017 il passaggio al Bologna, dove è rimasto negli ultimi quattro campionati indossando anche la fascia da capitano. Lo scorso 30 giugno la scadenza del contratto con i rossoblù e adesso la nuova avventura con il Brescia: a quasi 40 anni - li compirà il prossimo 5 febbraio - Rodrigo Palacio ripartirà dalla Serie B.