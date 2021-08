Milan, Bakayoko è arrivato in città. VIDEO

Sta per iniziare la seconda avventura di Tiémoué Bakayoko con la maglia Milan . Il centrocampista francese è atterrato all'aeroporto di Milano Linate, pronto a dare il via alla sua nuova esperienza in Italia. Domenica mattina svolgerà le visite mediche, prima di apporre la firma al contratto che lo legherà ai rossoneri. Il francese, che ha rinnovato con il Chelsea fino al 2024, arriva in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

La seconda volta in rossonero

Terza volta in Italia per Bakayoko, la seconda con la maglia del Milan. Era il 14 agosto 2018 quando i rossoneri lo acquistarono sempre dal Chelsea e con la stessa formula, il prestito (annuale) con diritto di riscatto. In tutto 42 presenze e un gol in una stagione, ma non bastarono per il riscatto da parte del Milan. Bakayoko è tornato in Italia nella scorsa stagione, dove ha ritrovato Gattuso, ma a Napoli. Adesso un nuovo prestito con il ritorno a Milano.