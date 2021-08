Club granata al lavoro per soddisfare le richieste di Juric, dopo il "grido di disperazione" dell'allenatore al termine del match contro la Fiorentina: "Ho fatto un'analisi da più di un mese di tutto quello che c'è da fare per essere competitivi, ormai siamo in ritardo. Sicuramente all'inizio c'erano altri programmi, poi non so cosa sia successo". Nel mirino Amrabat della Fiorentina e Praet del Leicester CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Le due sconfitte nelle prime due giornate di campionato e il "grido di disperazione", così lo ha definito l'allenatore croato ai microfoni di Sky Sport, di Ivan Juric al termine del match di Firenze inducono il Torino a intervenire in questi ultimi giorni di mercato. Per provare a soddisfare le richieste di Juric, il club granata ha avviato in queste ore i contatti con la Fiorentina per Sofyan Amrabat. I due si potrebbero dunque ritrovare dopo aver condiviso la stagione 2019-2020 al Verona, annata che il centrocampista marocchino visse da protagonista (34 presenze e 1 gol), spingendo proprio il presidente Commisso a fare un investimento importante per battere la concorrenza e strapparlo ai gialloblù. Non c'è soltanto il Torino però, visto che su Amrabat si sono mosse nelle scorse settimane anche Napoli e Atalanta.

Per il centrocampo si pensa anche a Praet approfondimento Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora) Quello di Amrabat non è però l'unico nome nel mirino del Torino per il centrocampo: nelle ultime ore, il club granata si è mosso anche per Dennis Praet, alla Sampdoria tra il 2016 e il 2019 e oggi al Leicester. Il centrocampista belga era già stato un obiettivo del Toro nella passata stagione, su espressa richiesta dell'allora allenatore Marco Giampaolo che lo aveva avuto durante le sue stagioni in blucerchiato. Il nome di Praet potrebbe tornare di moda in questi ultimi giorni di mercato, dopo che il Torino ha messo da parte l'obiettivo Adel Taarabt: per il trequartista marocchino (già allenato da Juric ai tempi del Genoa) il Benfica ha chiesto 8 milioni di euro, troppi secondo la società granata.