Ds Brest: "Faivre? Serve offerta giusta. Delusi da suo atteggiamento"

"Per liberare Faivre serve un'offerta giusta. Non è escluso che resti al Brest, ma siamo delusi dal suo atteggiamento. Prendiamo atto della sua scelta e valuteremo per il suo futuro. Il giocatore sarà sanzionato. Lui ha tante richieste, ma non siamo qui a fare sconti". Così il direttore sportivo del Brest, Gregory Lorenzi.