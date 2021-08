La società rossonera è molto attiva in queste ultime ore di mercato per regalare un rinforzo offensivo a Stefano Pioli. Nella notte ha incontrato il Crotone per l'esterno brasiliano, che i rossoneri vorrebbe portare a Milano in prestito con diritto di riscatto. Ma non è l'unico nome



Il Milan stringe per Junior Messias. La società rossonera in queste ultimissime ore di mercato sta cercando un rinforzo offensivo da regalare a Stefano Pioli e nella notte ha incontrato il club calabrese per riuscire a portare a Milanello il calciatore brasiliano in queste ultime, frenetiche, ore di mercato. I dirigenti di entrambi i club sono a Milano e nell’ultima notte prima del gong della sessione estiva di calciomercato, che terminerà martedì alle ore 20, prenderanno una decisione, con il Milan che punta a chiudere la trattativa in prestito con diritto di riscatto. Per Messias, che nella scorsa stagione ha realizzato 9 gol e 4 assist in Serie A, nei giorni scorsi si era fatto avanti anche il Torino, che però sta perfezionando l'arrivo di Brekalo.