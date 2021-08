Ancora Samp: Ihattaren e Keita Balde

Si attende l’arrivo in Italia di Ihattaren, centrocampista classe 2002 del PSV. Si trasferirà in prestito dalla Juventus che sta per chiudere per il suo arrivo in bianconero. Si lavora sempre per riportare a Genova Keita Balde dal Monaco. Saltata invece la trattativa per il centrocampista Florentino del Benfica. Il giocatore portoghese, 22 anni, piaceva molto ai blucerchiati che avevano proposto alle Aquile un prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni. Il Getafe però è riuscito a tesserarlo e a chiudere anticipando i blucerchiati e il giocatore (che ha cambiato idea per motivi personali) ha chiamato la Samp per scusarsi. Ceduto il difensore Kaique Rocha all’Internacional di Porto Alegre in prestito biennale: è ufficiale.