Sampdoria, rinforzo last minute: arriva Caputo

È Ciccio Caputo il rinforzo dell'ultimo giorno di mercato in casa Sampdoria, operazione nata a sorpresa e conclusa proprio nelle ore conclusive. Dopo aver visto sfumare l'affare Petagna, la società blucerchiata ha incontrato il Sassuolo per il centravanti classe 1987. Intesa trovata sulla base di un prestito oneroso a 500 mila euro, con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni. Per Ciccio Caputo un contratto triennale con la Sampdoria, sua nuova squadra dopo il biennio in neroverde. Avventura che si è conclusa domenica sera proprio contro i blucerchiati, nella partita finita sullo 0-0 al Mapei Stadium. L'ultima delle 64 presenze in neroverde per Caputo, condite da 32 gol. Il Sassuolo ha deciso di puntare su due attaccanti più giovani come Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, liberando il 34enne ex Empoli per il trasferimento alla Sampdoria. Contratto depositato in tempo, negli ultimissimi minuti di mercato, e acquisto annunciato dai blucerchiati sul proprio profilo twitter con tre emoticon che riportano a Caputo: la mano con pollice e mignolo alzati, la lingua e il boccale di birra.