E' stato il colpo più importante dell'ultimo giorno di mercato in Serie A, anzi degli ultimissimi minuti di calciomercato: Ciccio Caputo ha lasciato il Sassuolo due stagioni ed è diventato un nuovo calciatore della Sampdoria. Il neo attaccante blucerchiato ha raccontato le sue prime sensazioni al canale ufficiale del club ligure: "Arrivo con spirito a mille, ho grande entusiasmo. La Samp ha tifosi fantastici, è un club storico: non vedo l’ora di scendere in campo e di dare tutto per questa maglia. Voglio dire una cosa, voglio bere tante birre ed esultare con i tifosi della Samp ad ogni mio gol". Caputo che per questa sua nuova avventura ha scelto il numero 10, una decisione dovuta a una motivazione romantica: "Ho scelto il numero 10 perché questo è stato il decimo anno di matrimonio con mia moglie. Questa nuova avventura la prendo per la nostra unione e cercherò di onorarla al massimo".