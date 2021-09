Sul mercato, aggiunge: "Sono contento , almeno per ora. L'anno scorso tutti dicevano che la squadra era migliorata, ma poi è andata com'è andata. Io vedo come va giornata per giornata, ma ho la certezza che abbiamo un bravissimo allenatore. Ci sono aspetti negativi e altri positivi riguardo il mercato, ma non ho rimpianti. I ragazzi sono tutti coesi, mangiano insieme e si vogliono bene. Tutti questi investimenti certamente non li vogliamo buttare via, speriamo di fare un bel campionato. Nazionali? Ho parlato con Italiano , bisogna fare qualcosa per questi giocatori che partono per il Sudamerica e l'Africa, con una gara fissata al sabato. Non è giusto che chi gioca la Champions debba avere priorità rispetto ad altre società come la Fiorentina, bisogna parlarne in Lega".

Commisso: "Penalizzati dalle nazionali"

