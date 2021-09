L'ottimo avvio di stagione e la volontà di progettare anche l'Inter del futuro. Sono settimane importanti per il club nerazzurro tra il campo e il tavolo delle trattative. Dopo la finestra estiva di calciomercato, che ha permesso alla squadra di restare competitiva nonostante le partenze di Hakimi e Lukaku, l'obiettivo è sistemare ora i contratti in scadenza. Già definito quello di Lautaro Martinez, che rappresentava il fronte più difficile in un momento economico segnato dalla pandemia. Con l'attaccante argentino, in gol anche contro la Sampdoria, è stata trovata un'intesa da 6 milioni più bonus a stagione per prolungare l'accordo in scadenza nel 2023. La firma arriverà a breve, una volta sistemati anche gli ultimi dettagli burocratici. Le prossime trattative, invece, riguarderanno Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il centrocampista croato andrà in scadenza nel 2022, con il rischio di perderlo a parametro zero il prossimo anno. La società, però, al momento è tranquilla e conta di poter avviare i colloqui con il giocatore e il suo entourage. Stesso discorso per il 24enne ex Cagliari, che ha un contratto in essere fino a giugno 2024. Dopo che Barella nel 2019 ha accettato di iniziare la sua avventura con un ingaggio più basso, da entrambe le parti c'è la volontà di arrivare a un adeguamento per riconoscere il contributo dato all'Inter nelle ultime due stagioni. Come accaduto anche a Genova in occasione dell'assist per il secondo gol di Lautaro.