È stato uno degli acquisti principali nella faraonica campagna estiva del Paris Saint-Germain, ma i primi mesi per Georginio Wijnaldum all'ombra della Tour Eiffel non sono stati così positivi. Lo racconta ai microfoni di NOS lo stesso centrocampista olandese che in 9 partite ha giocato per 90 minuti soltanto in due occasioni, venendo sostituito in tre occasioni e altrettante volte è subentrato a gara in corso. Una situazione non gradita a Wijnaldum, dopo gli anni da protagonista a Liverpool: "Non posso dire di essere completamente felice, la situazione non è quella che volevo. Ma questo è il calcio, sono un combattente e devo rimanere positivo e lavorare sodo per cambiare questa situazione. Negli ultimi anni ho giocato molto, ho sempre avuto una buona condizione e ho fatto anche molto bene. Adesso le cose stanno diversamente e mi devo abituare. Certo, è un po' difficile, non vedevo l'ora di fare un passo avanti nella mia carriera e invece ora succede questo".