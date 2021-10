Rinforzo a sorpresa per il Bologna, che ha chiuso per Nicolas Viola. Il centrocampista classe 1989 era ancora svincolato, dopo la conclusione della sua lunga esperienza al Benevento. Per lui quattro anni e mezzo in giallorosso, con due promozioni in Serie A e altrettante retrocessioni in B, l'ultima al termine della passata stagione arrivata nonostante i suoi 5 gol. Il Bologna ha deciso di tesserarlo per rinforzare il centrocampo a disposizione di Sinisa Mihajlovic e Viola, nella giornata di martedì, effettuerà le visite mediche per poi iniziare una nuova esperienza con il club rossoblù.