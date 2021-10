Il tema rinnovi tiene banco in casa Inter. Se da una parte si attende soltanto l'annuncio per il prolungamento di Lautaro Martinez, dall'altra la dirigenza nerazzurra è a lavoro per il rinnovo di Brozovic. Il croato ha un contratto in scadenza a giugno 2022, ma per l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, non sarà difficile trovare un nuovo accordo: "La questione rinnovi non è un problema - spiega - All'Inter devono rimanere solo i giocatori contenti di stare con noi. Brozovic ha manifestato l'intenzione di rimanere qui, come Lautaro e Barella. L'intera rosa merita un encomio da parte nostra. Per quanto riguarda Brozovic, nelle prossime settimane io e Piero Ausilio avremo modo di confrontarci sul tema".