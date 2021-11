È imminente la nomina di Xavi come nuovo allenatore del Barça. L'annuncio sul profilo Twitter del suo ex club, l'Al Sadd: "Il Barcellona ha pagato la clausola". Per l'ex centrocampista si tratta di un ritorno in blaugrana e prenderà il posto dell'esonerato Koeman e di Sergi (allenatore ad interim nelle ultime due partite)

Il Barcellona ha il suo nuovo allenatore. Dopo aver esonerato una settimana fa Koeman, a seguito della sconfitta contro il Rayo Vallecano, è ormai imminente l'arrivo in panchina di Xavi, ex bandiera del club e ormai ex allenatore dell'Al Sadd. È stata proprio la società qatariota, con un post su Twitter, ad annunciare il passaggio dello spagnolo sulla panchina blaugrana grazie al pagamento della clausola da parte del club catalano. Contro l'Alaves e nella vittoria di Champions a Kiev, era stato l'allenatore ad interim Sergi a occupare la panchina del Barcellona e traghettarlo verso questa nuova era. Gli obiettivi di Xavi saranno ora quelli di far crescere i tanti interessanti giovani e affiancarli ai 'senatori' per far risalire il Barça ai vertici del calcio spagnolo e mondiale.