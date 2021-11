Ballardini è sempre più in bilico. Il Genoa pensa al cambio in panchina e sta trattando con un'ex stella della Serie A: è Andriy Shevchenko. Il club ha già iniziato a trattare con Sheva, libero dopo l’esperienza da ct dell'Ucraina conclusa in estate dopo cinque anni: il Genoa ha infatti proposto all'ex giocatore del Milan un contratto di due anni con opzione per il terzo. Si continua a trattare ma la via del club è tracciata un accordo non sembra così lontano

Dopo un nuovo pareggio non convincente (2-2 in casa dell'Empoli), il Genoa sta seriamente pensando di cambiare allenatore. La panchina di Ballardini è sempre meno sicura e la nuova proprietà del Grifone avrebbe già in mente un nome importante per rilanciare la propria stagione (e non solo): è quello di Andriy Shevchenko, l'ex stella del Milan ed ex ct della nazionale ucraina, libero dallo scorso luglio dopo l'esperienza a Euro 2020 terminata ai quarti di finale. Il Genoa fa sul serio: i primi contatti sono già stati avviati e una proposta è già stata presentata a Shevchenko, che sul piatto ha un'offerta da due anni di contratto con opzione per il terzo. Si tratta quindi di un progetto a lungo termine. Ambizioso e affascinante, sia per il Genoa che per Shevchenko, che aveva deciso di lasciare il ruolo da ct della sua nazionale per aspettare la tanto attesa chiamata di un club. Il momento sembra essere ora arrivato, nell'Italia che ha sempre detto essere come la sua seconda casa e che ora è pronta per riaccoglierlo.