Dopo il pareggio raggiunto in extremis sul campo dell'Empoli, il Genoa ha deciso di cambiare allenatore: ufficiale l'addio a Ballardini. Al suo posto è in arrivo Shevchenko, che nei primi giorni della prossima settimana raggiungerà l'Italia e firmerà un contratto fino al 2024

Dopo il terzo pareggio consecutivo in campionato, acciuffato nei minuti finali sul campo dell'Empoli, il Genoa ha deciso di cambiare allenatore. E' ufficiale l'esonero di Davide Ballardini, che paga i 9 punti collezionati in 12 partite e la sola vittoria sul campo del Cagliari alla terza giornata. Per sostituirlo, la nuova proprietà americana ha ormai scelto Andriy Shevchenko: manca ancora l'ufficialità, ma i contatti sono costanti e l'accordo è stato raggiunto con l'ex attaccante del Milan e commissario tecnico dell'Ucraina da luglio 2016 fino all'estate scorsa, dopo il raggiungimento dei quarti di finale agli Europei per la prima volta nella storia.