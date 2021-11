La Juventus non potrà portare a Torino Vlahovic a gennaio: il club viola chiede ottanta milioni di euro, troppi per la Juve per un'operazione a stagione in corso. Discorso diverso invece per l'Arsenal, che sarebbe disposto a fare sforzi subito e ha già intavolato una trattativa con la Fiorentina. I Gunners però non riescono a entrare in contatto con l'entourage del giocarore

Dusan Vlahovic non rinnoverà il contratto con la Fiorentina e le big lo hanno subito messo nel mirino. Anche la Juventus vorrebbe acquistare il promettente bomber viola classe 2000, ma la società bianconera sarà costretta almeno ad aspettare ancora un po'. Non sarà questione di settimane, ma di mesi: l'operazione Vlahovic, infatti, per la Juve è da ritenersi impossibile per la finestra di mercato di gennaio. Le richieste della Fiorentina sono elevate e partono da ottanta milioni. Una cifra che non permette in questo momento alla Juventus di poter agire. Caso diverso invece per l'Arsenal: il club inglese sarebbe anche disposto ad avvicinarsi alle richieste del club viola, ma non riesce a mettersi in contatto con l'entourage del giocatore. I Gunners vorrebbero presentare al giocatore il progetto, dopo aver intavolato trattative positive con la Fiorentina, ma non trovano le aperture degli agenti del giocatore: possibile segnale che l'Arsenal, in questo momento, non rappresenti un'opzione su cui Vlahovic vuole attualmente riflettere. Probabile che il giocatore aspetti un'offerta migliore a giugno.