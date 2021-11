Per l'Inter il mercato di gennaio non dovrebbe riservare grandi sorprese, a meno di opportunità irrinunciabili ma sempre alle giuste condizioni. Le priorità restano i rinnovi e la definizione del futuro di Eriksen: entro fine anno gli esami cardiaci per stabilire se potrà rimuovere il defibrillatore. In caso negativo, possibile la rescissione Condividi

I rinnovi La priorità dell’Inter per la sessione di mercato invernale è consolidare la rosa attuale. Dopo aver rinnovato i contratti di Lautaro Martinez e Niccolò Barella adesso la missione di Marotta e Ausilio è trovare un accordo con Brozovic e il suo entourage per il prolungamento di un accordo in scadenza a giugno 2022 per un altro paio di stagioni con relativo aumento di ingaggio. La trattativa deve entrare ancora nel vivo ma l’Inter spera di poter arrivare alla fumata bianca nel giro di qualche settimana o al massimo nel corso del mese di dicembre. Altro incontro in chiave rinnovo dovrebbe riguardare la posizione di Federico Dimarco, giocatore duttile sempre più dentro i programmi dell’Inter e la considerazione di Simone Inzaghi che lo sta impiegando sempre più spesso nel corso della stagione. Il contratto con l’Inter scadrà tra un anno e mezzo ma la società vorrebbe definire al più presto la posizione del fluidificante classe 97, su cui anche alcun club importanti hanno chiesto informazioni. Ma l’Inter non ha nessuna intenzione di privarsene.

Eriksen si allontana Poi andrà risolta la situazione legata al futuro di Christian Eriksen. Le possibilità che possa tornare a giocare con la maglia dell’Inter sono pochissime soprattutto se non dovessero sussistere le condizioni per l’espianto del defribillatore, condizione imprescindibile al momento (secondo il protocollo vigente) per ottenere l’idoneità sportiva e proseguire la carriera in Italia. A quel punto si potrebbe arrivare ad una rescissione con copertura assicurativa già prevista nel contratto del calciatore danese.

Bloccato Onana Sul tavolo dei rinnovi non ci sono, invece, le situazioni di Perisic e Handanovic, anche loro in scadenza a giugno del prossimo anno ma le loro posizioni non saranno comunque lasciate cadere nel dimenticatoio e verranno affrontate più avanti, soprattutto quella del capitano della squadra. E a proposito di portieri gennaio dovrebbe essere il mese per definire il trasferimento di André Onana, portiere camerunense classe 1996 di proprietà dell'Ajax che va in scadenza a giugno e già bloccato dall’Inter l’estate scorsa.