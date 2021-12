Il contratto del belga scadrà al termine della stagione in corso: "Prima o poi dovrà finire tutto e dovrò lasciare il posto, spero il più tardi possibile. C'è una clausola di rinnovo in favore del Napoli, spero che venga esercitata, altrimenti darò la mano e ringrazierò per tutti gli anni passati qui"

Nel Napoli delle ultime settimane è tornato a essere grande protagonista Dries Mertens. Dopo una primissima parte di stagione difficile, alle prese con diversi problemi fisici, l'attaccante belga ha realizzato 4 gol nelle ultime 3 gare di campionato. Il contratto di Ciro (come lo chiamano i tifosi del Napoli) scade però al termine della stagione e a proposito di un eventuale rinnovo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "A me piace giocare qui e speriamo, poi se non si farà, darò la mano e ringrazierò per tutti gli anni che ho giocato a Napoli. Sono onorato di essere qui e comunque prima o poi dovrà finire tutto, speriamo il più tardi possibile. Poi la squadra sta facendo bene, sono arrivati tanti bravi giocatori e prima o poi dovrò lasciare il posto. C'è una clausola di rinnovo a favore del Napoli, io spero che venga esercitata, poi vediamo".