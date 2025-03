Roma-Gasperini, come stanno le cose al momento

La Roma è sempre alla ricerca di un nuovo allenatore che possa sostituire Claudio Ranieri al termine del suo ruolo da traghettatore. Quello di Gasperini è un nome che mette tutti d’accordo, non c'è stata ancora la sua risposta ma il dialogo è aperto. Intanto, l'attuale allenatore dell'Atalanta - a margine della cerimonia di consegna del Premio Bearzot - ha parlato di Roma come "piazza eccezionale, una squadra che come la Nazionale tutti vorrebbero allenare"

Il dialogo è aperto

La risposta di Gasperini alla proposta della Roma ancora non c’è ma certamente hanno fatto effetto le sue parole quando ha parlato di Roma come "piazza eccezionale, una squadra che come la Nazionale tutti vorrebbero allenare". A dar forza alle intenzioni della Roma c’è la possibilità che stavolta il rapporto tra Atalanta e Gasperini sia veramente entrato nella fase finale come comunicato dallo stesso allenatore. Il dialogo è aperto. I contatti vanno avanti. Le intenzioni della Roma sono chiare, per quelle di Gasperini bisogna ancora attendere.