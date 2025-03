Sarà un mercatone. Abbondante. Per cifre che gireranno. Numero operazioni. E profili, tecnici e fisici. Cose grosse, nelle intenzioni. C'è il salvadanaio Osimhen da rompere. Settantacinque milioni di clausola valida solo per l’estero. In Arabia possono farlo ricco. E lui è tentato. Più che in Premier. O Barcellona e Juventus. Osimhen più un po’ di Kvara. Soldi più soldi, in teoria. Perché poi c’è la gestione, ci sono gli incastri. I rinnovi. Per Meret ci siamo. Due anni più opzione. Ma poi magari ne arriva anche un altro di portiere. Due numeri uno. E Milinkovic Savic del Torino è una possibilità. Personalità, qualità e struttura. 202 cm. Una traccia buona anche per l’attacco. Lucca è un gigante. E costa sopra i 30. Napoli da scudetto, per la Champions. E di Conte. Si ragiona così. Difesa da allargare. Marianucci dell’Empoli è l’investimento. Fatto. 9 milioni. Gatti sarebbe un colpo. Ma anche Beukema ha lo status giusto. Un terzino destro in più e altro talento da aggiungere a centrocampo. Frattesi è un bel pensiero. Il futuro di Anguissa ancora incerto. In attacco, il vice Lukaku e altri due esterni. Lookman è il top dell’agenda di Manna, che ha sempre e pure i nomi di Zhegrova del Lille e Paixao del Feyenoord, il rimpianto di gennaio. Perché extra comunitario. Ma d’estate si potrebbe. Il Napoli in fondo vuole un mercato così. Extra. Extra large.