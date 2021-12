Al Genoa piace Younes: incontro con l'agente

Gennaio si avvicina, il calciomercato sta per ripartire ufficialmente e le società sono già in movimento per preparare i prossimi colpi. Tra queste il Genoa, che ha assolutamente bisogno di rinforzare la rosa a disposizione di Shevchenko per inseguire l'obiettivo della salvezza. I rossoblù sono in piena zona retrocessione a quota 10 punti e non vincono da 14 partite. Avrà tanto lavoro da fare quindi Johannes Spors, nuovo general manager del Genoa, che è già all'opera per il mercato di gennaio. Il dirigente rossoblù è stato in Germania per parlare con Marijo Knez, agente di Amin Younes. L'esterno offensivo classe 1993 è in prestito biennale all'Eintracht Francoforte, ma è di proprietà del Napoli. L'intenzione del club azzurro è quella di cedere a titolo definitivo il giocatore, non concedendo quindi un altro trasferimento a titolo temporaneo, anche perché l'attaccante ha il contratto in scadenza al termine della stagione. Il Genoa, però, si sta muovendo concretamente per regalarsi quest'importante rinforzo per la seconda parte del campionato.