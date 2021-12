La società nerazzurra ha rescisso il contratto del danese, che non può tornare a giocare in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato dopo il malore dei mesi scorsi. "Resterai per sempre nerazzurro, ti auguriamo il meglio per il futuro", il messaggio del club. Il centrocampista può tornare a giocare nei campionati dove è consentita l'attività agonista con defibrillatore SALERNITANA-INTER LIVE Condividi

Si è ufficialmente conclusa l’avventura italiana di Christian Eriksen, con il centrocampista danese e l’Inter che hanno rescisso il contratto che li legava. A comunicarlo è stato lo stesso club nerazzurro con una nota pubblicata sul proprio sito web: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen. Il Club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro. Anche se oggi le strade dell'Inter e di Christian si separano, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra".

"Per sempre nerazzurro" Inter che ha poi, con un video pubblicato sui social, mandato un messaggio a Eriksen ricordando i migliori momenti della sua avventura all’Inter con uno speciale messaggio: "Per sempre nerazzurro. In bocca al lupo Eriksen. I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nel segno del nerazzurro".

In Italia non può tornare a giocare L’ufficialità della risoluzione contrattuale tra l’Inter e Eriksen è arrivata all’indomani dell’incontro tra il club nerazzurro e il suo agente nel quale sono stati definiti tutti i dettagli. Eriksen, ricordiamo, non è infatti più idoneo – come prevede il Coni – alla pratica sportiva in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato dopo il malore accusato in Danimarca-Finlandia dello scorso giugno. Il danese ora è tornato proprietario del suo cartellino e potrà continuare a giocare in campionati dove l'attività agonistica con defibrillatore è consentita.

La lettera del club Questo il testo integrale dell’emozionante lettera di saluto che l’Inter ha scritto a Eriksen. “La sentiamo ancora, quell'eccitazione mista all'aspettativa. Quando attendi qualcosa di bello, che sai già che sarà così bello, quasi vuoi aspettare ancora un po', per godertelo ancora di più. 28 gennaio 2020: su il sipario, alla Scala. Lì, dove le "prime" sono sempre speciali. Dove la classe incontra l'eleganza. Christian Eriksen e l'Inter, non poteva essere altrimenti. Il maestro, con la sua magia, in mezzo al nostro centrocampo. Il rumore della palla sulla traversa misto all'ohh di stupore e meraviglia, nel primo derby, con una punizione calciata da lontanissimo: in quel momento tutti gli interisti si sono sentiti in pace, sapendo che Christian vestiva i colori nerazzurri, bastava quello. Il resto, il calcio, sarebbe sgorgato naturale, come una musica scritta da un compositore. Lampi di classe e battaglie, gol improvvisi - come quello direttamente da calcio d'angolo a Napoli - e anche le delusioni, in quell'estate 2020 lunghissima, dopo una bella cavalcata tutti insieme, prima dell'amarezza. Un punto da cui ripartire, assieme”, si legge.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie