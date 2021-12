Chiuso l'accordo per l'esterno destro del LIlle: al club francese andranno 14 milioni di euro più uno di bonus, oltre al 15% sulla futura rivendita. Il calciatore è atteso a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto

Il mercato di gennaio comincerà ufficialmente tra pochi giorni, ma i primi colpi sono già pronti per essere chiusi. La Fiorentina ha infatti raggiunto l'accordo con il Lille per Jonathan Ikonè, con l'esterno destro francese che nella mattinata di giovedì raggiungerà Firenze per svolgere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto. Un investimento importante per la società viola, che verserà nelle casse del club francese 14 milioni di euro più uno di bonus, oltre a un 15% su una futura rivendita. Con 24 presenze tra campionato e coppe, Ikonè è stato protagonista in questa prima parte di stagione con 2 gol (di cui uno in Champions League) e 2 assist con la maglia del Lille.