Inter, Dimarco rinnova: contratto fino al 2026

Il difensore in sede per firmare il nuovo accordo: prolungherà di tre anni il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023 e firmerà fino al 2026. In stagione è già sceso in campo 24 volte con l'Inter, mettendo insieme anche 2 gol e altrettanti assist

L'Inter si prepara a blindare Federico Dimarco . Nella mattinata di giovedì 23 dicembre il difensore 24enne è stato nella sede del club nerazzurro per rinnovare il suo contratto , attualmente in scadenza il 30 giugno 2023, per altre tre stagioni. Il nuovo accordo legherà il terzino sinistro all'Inter fino al 2026 e Dimarco percepirà un ingaggio vicino ai 2 milioni di euro a stagione, destinato a salire grazie ad alcuni bonus.

I numeri di Dimarco con l'Inter

Una firma importante, per un giocatore che ha l'Inter nel cuore ed è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. "Per me - assicurava a inizio ottobre ai microfoni di Sky Sport - è indescrivibile l'emozione che provoca il fatto di giocare nella squadra per cui tifo". Tornato all'Inter in estate dopo l'esperienza di Verona, Dimarco è stato scelto da Inzaghi per 9 volte nella formazione di partenza tra Serie A e Champions League, mettendo insieme anche 15 ingressi in campo da subentrante per un totale di 24 presenze su 25 partite ufficiali giocate dai nerazzurri (ha saltato solo Inter-Juventus 1-1 del 24 ottobre). Schierato sia nella difesa a 3 che da esterno sinistro alto nel centrocampo a 5, ha segnato due gol in campionato contro Empoli e Sampdoria e fornito due assist, entrambi nel 6-1 del 18 settembre al Bologna.