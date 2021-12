Non solo il titolo di Campione d'Inverno, l'Inter si conferma come la miglior squadra dell'intero 2021. Sotto la guida di Conte e Inzaghi, i Campioni d'Italia hanno raccolto ben 104 punti in un anno solare. L'Atalanta a quota 100 è una conferma, così come il Napoli a 91. La crescita del Milan è netta e la Juve 'resiste' tra le migliori. La classifica completa