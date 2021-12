L'attaccante spagnolo classe 2000, in arrivo dal Manchester City, questa domenica si è allenato individualmente a Valencia, prima di raggiungere in serata Barcellona. Nella giornata di lunedì sono previste le visite mediche di rito e la firma sul contratto

Il Barcellona ha da giorni bloccato il primo colpo di questo calciomercato invernale (ancora non ufficialmente aperto). Dopo l' accordo totale con il Manchester City , l'attaccante spagnolo Ferran Torres si è già trasferito in Spagna. Ferran Torres ha trascorso la giornata di domenica a Valencia, dove si è allenato individualmente prima di trasferirsi a Barcellona, dove nella mattinata di lunedì svolgerà le visite mediche , come confermato anche del quotidiano di Barcellona, 'Sport'. L'attaccante classe 2000 è quindi pronto a passare l'ultimo step prima della firma e dell'ufficialità del suo trasferimento nel Barça e prima di iniziare ad allenarsi nella squadra di Xavi che lo ha tanto voluto e desiderato.

I dettagli del trasferimento di Ferran Torres al Barcellona

Il Barça ha trovato un accordo totale con il Manchester City per il trasferimento secco di Ferran Torres. L'accordo per il passaggio del giocatore in blaugrana prevede una parte fissa pari a cinquantacinque milioni di euro, ai quali potranno esserne aggiunti altri dieci di bonus. Il Barcellona ha così fatto uno sforzo economico considerevole (vista la situazione finanziaria molto critica) per rinforzare il reparto offensivo di Xavi, che ha perso - lo ricordiamo - Sergio Aguero, costretto al ritiro a causa di un'aritmia.