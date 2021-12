Un nuovo colpo di scena intorno al futuro della panchina dello Spezia. Se nei giorni scorsi il destino di Thiago Motta sembrava ormai segnato nonostante la vittoria nell’ultimo turno contro il Napoli al Maradona, adesso sono in netta risalita le percentuali relative alla sua permanenza alla guida della squadra ligure. Questo perché Marco Giampaolo, l’allenatore scelto e contattato dal ds dello Spezia Riccardo Pecini, ha definitivamente rifiutato la panchina, per la seconda volta dopo le titubanze della scorsa estate. Un "no" che dunque – salvo nuovi ulteriori ribaltoni nelle prossime ore, giorni – rende probabile la permanenza di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia.