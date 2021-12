Resta in stand-by la trattativa tra Paulo Dybala e la Juventus per il rinnovo del contratto dell'attaccante, in scadenza a giugno del 2022. A gennaio potrebbe esserci il ritorno del procuratore del giocatore in Italia e si capirà se formalizzare l'accordo sulla base dei 10 milioni a stagione, bonus inclusi, o se la Juve proverà a impostare un discorso diverso con altre cifre

Resta in stand-by il discorso che lega Paulo Dybala, la Juventus e il rinnovo del contratto. Avviata nella scorsa estate, la trattativa per prolungare l'accordo che lega la Joya e il club bianconero fino al 30 giugno 2022 non è ancora arrivata alla parola fine nonostante i diversi incontri con l'agente del giocatore , Jorge Antun . La richiesta iniziale di Dybala e del suo entourage era di 10 milioni a stagione, bonus esclusi. La Juve ha trattato fino alla controproposta: 10 milioni raggiungibili attraverso i vari bonus, legati sia a risultati personali che a risultati di squadra . A gennaio potrebbe esserci il ritorno di Antun in Italia e si capirà se formalizzare l'accordo su queste basi o se la Juve proverà a impostare un discorso diverso con altre cifre.

I numeri di Dybala

Il 2021 di Dybala si è chiuso in tribuna. Il numero 10 della Juventus ha saltato le ultime due partite di campionato contro Bologna e Cagliari a causa di un problema muscolare. In stagione, tra campionato e Champions League, l'attaccante ha totalizzato 8 reti (è il miglior marcatore della Juventus) e 4 assist in 17 gare. Arrivato a Torino nell'estate del 2015, in bianconero ha messo insieme 108 gol e 46 assist in 217 partite ufficiali.