Andriy Shevchenko aveva chiesto rinforzi nelle ultime interviste del 2021 e il Genoa sta cominciando ad accontentarlo: il primo colpo di mercato della nuova proprietà americana sarà Silvan Hefti , terzino destro classe 1997 dello Young Boys. L'esterno svizzero raggiungerà l'Italia in queste ore per sostenere le visite mediche e si trasferirà in rossoblù a titolo definitivo per 5 milioni di euro. Hefti ha già mostrato le proprie qualità agli spettatori italiani nella prima parte di questa stagione, affrontando in due occasioni l'Atalanta durante la fase a gironi della Champions League e andando in gol nella gara di ritorno , giocata in Svizzera e finita 3-3.

Il profilo di Hefti

Silvan Hefti, grazie alle sue doti fisiche importanti e una determinazione fuori dal comune, viene indicato in patria come l'erede di Stephan Lichtsteiner. Un paragone che trova un riscontro nel suo ottimo piede destro e nella sua capacità di andare in gol, oltre a servire passaggi vincenti ai propri compagni: 2 gol e 4 assist messi a segno in 29 presenze tra campionato e coppe nella prima parte di questa stagione con la maglia dello Young Boys. Cresciuto nel settore giovanile del San Gallo, Hefti esordisce in prima squadra il 12 settembre 2015 (non ancora diciottenne) e da quel giorno fino al termine della stagione 2019-2020 colleziona 155 presenze e 4 gol, diventando anche capitano della squadra. Nell'estate del 2020 si trasferisce allo Young Boys per circa 1 milione e mezzo di euro, valore che è decisamente aumentato in questa prima parte di stagione grazie alle sue ottime prestazioni, anche nelle competizioni europee. Il calcio è un affare di famiglia per gli Hefti, visto che anche il fratello Nias (terzino sinistro, classe 1999) è cresciuto nel settore giovanile del San Gallo e attualmente indossa la maglia del Thun.