Si è volato altissimo nel 2021, anno solare che in Serie A ha registrato veri e propri specialisti. Quali sono stati i bomber di testa? Primato sfiorato da due "giganti" e da CR7, ex Juventus che chiude al 2° posto per numero di gol segnati. Nella top 20 tanti specialisti in tutti i ruoli, mentre in coda il bilancio delle reti per squadra (dati Opta)