Lorenzo Insigne è pronto a tornare in campo dopo aver smaltito anche il Covid. Al termine della lunga sosta natalizia ci sarà Juventus-Napoli, probabilmente l'ultimo per l'attaccante classe 1991. Sì, perché il futuro del numero 10 della Nazionale italiana potrebbe non essere in Serie A, bensì in MLS. La trattativa con il Toronto va avanti e in settimana potrebbero esserci ulteriori sviluppi, visto che è in programma un incontro tra l'agente del calciatore e gli emissari del club canadese. Sono attese delle novità importanti, visto che i contatti tra le parti vanno avanti ormai da tempo. La settimana del rientro in campo di Lorenzo Insigne in vista di Juventus-Napoli, quindi, potrebbe probabilmente coincidere con quella che avvicina il suo addio alla squadra azzurra di cui è anche capitano.