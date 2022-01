Piatek torna in Serie A: è fatta con la Fiorentina

I numeri di Piatek in Serie A

Krzysztof Piatek era arrivato nel campionato italiano da semi-sconosciuto ma è stato subito in grado di farsi conoscere a suon di gol ed esultanze alla 'pistolero': dall'agosto del 2018 al gennaio del 2019, il polacco aveva segnato 19 gol in 21 presenze tra Serie A e Coppa Italia con la maglia del Genoa. Numeri che gli sono valsi la chiamata del Milan, che il 23 gennaio 2019 ufficializzò il suo acquisto pagando 35 milioni di euro. In un anno in rossonero, però, Piatek non era riuscito a convincere il suo club a puntare ancora su di lui: dopo 16 gol in 41 partite ufficiali con la maglia del Milan, il polacco è stato ceduto a titolo definitivo all'Hertha Berlino (per 25 milioni di euro), il 30 gennaio 2020. A distanza di due anni, Piatek è pronto al ritorno in Serie A. Lo aspetta la Fiorentina.