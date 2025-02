"C'è massima fiducia nel progetto che stiamo facendo, si lavora ogni giorno e si provano a portare risultati" - così Zlatan Ibrahimovic a DAZN rispondendo ad una domanda su quanto i risultati possano influire sul progetto del Milan. Contro il Verona, in campo, ci sono i nuovi Walker, Sottil, Joao Felix e Gimenez a discapito tra gli altri di Pulisic e Leao. "Adesso si giocano tante partite, una ogni tre giorni. È importante usare chi ha - spiega Ibra - deve dare fiducia a tutti. Deve essere pronto sia chi entra e sia chi inizia". E sui rinnovi di Theo e Maignan (entrambi in scadenza nel 2026): "Stiamo parlando con loro. Tutti e due sono importanti per noi e tutti e due sono contenti di essere al Milan".

Ibra a Sky: "Leao e Theo? Mi aspetto tanto da tutti"

"Ogni partita conta ed è come un finale - ha analizzato lo svedese a Sky Sport -, non pensiamo alla Champions, c'è da pensare solo al Verona. Se mi aspetto qualcosa di più da gente come Leao e Theo? Prima della partita ti aspetti sempre qualcosa, ma ogni match ha i suoi momenti. Se subisci subito in avvio cambia tutto, ma siamo fiduciosi per il ritorno. Mi aspetto tanto da tutti. Mancanza di equilibrio? L'allenatore è Conceição, noi non ci mettiamo in mezzo al suo lavoro".